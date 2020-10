Sesso con due donne sull’altare, prete arrestato a New Orleans

Un prete è stato arrestato a New Orleans, in Louisiana, per aver fatto sesso sull’altare di una chiesa con due attrici porno, Mindy Dixon, 41 anni, e Melissa Cheng, 23 anni. L’uomo, Travis Clark, 37 anni, è stato sorpreso in flagrante da una fedele che, notando le luci accese in un orario insolito, è entrata nell’edificio, rimanendo di sasso quando le si è presentata quella scena. Così, ha chiamato la polizia che ha arrestato il sacerdote.

Clark è stato immediatamente sospeso dall’arcidiocesi. Il 37enne, insieme alla due donne, rischia dai 6 mesi ai 3 anni di carcere per atti osceni in luogo pubblico.

Secondo la testimonianza della donna, l’uomo si trovava nudo mentre le due attrici porno erano vestite da dominatrici con corsetto e tacchi a spillo. L’altare era stato riempito di sex toys mentre uno smartphone riprendeva la scena. tgcom24.mediaset.it

A Louisiana priest was arrested for allegedly recording himself having sex with two dominatrices on the altar of his church. The priest Rev Travis Clark, the adult film actress Mindy Dixon, 41, and 23-year-old Melissa Cheng. The Catholic priest was reportedly caught in the act. pic.twitter.com/xrH6dnr0il

