UE, Borrell: “in arrivo ulteriore sostegno militare a Kiev”

ANSA – BRUXELLES, 10 OTT – “Profondamente scioccato dagli attacchi russi contro i civili a Kiev e in altre città dell’Ucraina”. Lo scrive in un tweet l’Alto rappresentante Ue Josep Borrell esprimendo la più forte condanna per quanto accaduto. “Atti del genere non hanno spazio nel ventunesimo secolo. Un ulteriore sostegno militare all’Ucraina da parte dell’Ue è in arrivo”.

Von der Leyen chiede più soldi ai Paesi membri

(tgcom24.mediaset.it) – La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen è convinta che “se vogliamo continuare a utilizzare il bilancio dell’Ue per dare delle risposte comuni alle sfide comuni dobbiamo fare una rivalutazione”. “Nel bilancio le risorse e le flessibilità sono estremamente limitate – sottolinea -. Il nostro bilancio non è stato concepito per affrontare sfide multiple come la guerra in Ucraina. Era stato concepito nel 2020 e molte sfide sono emerse solo successivamente”.

Condividi