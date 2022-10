Energia, Visco: ‘prezzi alti incentivo alla transizione ecologica’

(ANSA) – ROMA, 01 OTT – “Viviamo un momento difficilissimo di prezzi alti dell’energia e rischi razionamento ma non dobbiamo perdere il minimo di opportunità che i prezzi elevati hanno”, la loro utilità “ad accelerare la transizione” energetica.

Lo ha detto il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, intervenendo alle giornate dell’economia Marcello De Cecco in corso a Lanciano. Visco ha spiegato come non bisogna dare retta “alle serie di richieste che osserviamo di mantenere il sistema precedente” e tornare alle fonti fossili.

