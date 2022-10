Comune di Medicina nega cittadinanza onoraria a Julian Assange

Nel consiglio comunale di Venerdì 30 Settembre è stato respinto, con 9 voti contrari della maggioranza (csx) e 5 voti favorevoli dell’opposizione (misto+cdx), l’ordine del giorno presentato dal Vicepresidente del Consiglio Comunale Cristian Cavina, a sostegno del conferimento della cittadinanza onoraria al giornalista Julian Assange.

“Con questa decisione la maggioranza, per non prendere una posizione, ha invece preso una posizione netta in merito. Il centrosinistra, che si dice essere in un momento di riflessione, ha quindi perso l’occasione per ripartire da fatti concreti, come questo.” dichiara Cavina. COMUNICATO STAMPA

