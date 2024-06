Julian Assange è tornato in Australia

Julian Assange è tornato nella “sua” Australia da uomo libero. È atterrato nella capitale Canberra l’aereo partito dalle Isole Marianne Settentrionali, territorio Usa nel Pacifico occidentale, dove poche ore prima in un tribunale a Saipan si era tenuta l’udienza di convalida dell’accordo di patteggiamento con gli Stati Uniti (cui è stato costretto per ottenere la libertà, ndr). Accordo in virtù del quale lunedì il fondatore di WikiLeaks aveva lasciato il carcere di massima sicurezza nei pressi di Londra in cui era recluso da cinque anni. Ad attendere Assange in aeroporto c’erano la moglie Stella e il padre John Shipton. tgcom24.mediaset.it – foto Ansa