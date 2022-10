Caro energia, Gentiloni: “Impensabile che ciascun Paese Ue faccia da sé”

“Impensabile che ciascun Paese Ue faccia da sé”. “Non possiamo pensare che di fronte a una crisi di questo genere che riguarda tutti ciascuno risponda per sé, magari misurando la propria risposta sulla base dello spazio fiscale, dello spazio di bilancio. Questa è la logica che abbiamo evitato durante la pandemia”.

Lo ha detto il commissario Ue all’Economia, Paolo Gentiloni, parlando dell’intervento per 200 miliardi annunciato dalla Germania contro il caro energia. “Abbiamo una crisi che riguarda tutti che non è creata da un singolo Paese, è legittimo che un Paese si difenda, lo ha fatto anche l’Italia, ma serve qualcosa in più”, ha aggiunto.

