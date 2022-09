Zelensky: ‘domani è un altro giorno sulla via della vittoria’

Nel giorno in cui la Duma russa si appresta a sancire ufficialmente l’annessione di una parte di Ucraina dopo i risultati di un referendum ritenuto inaffidabile dalla comunità internazionale, il presidente ucraino Volodmyr Zelensky nella notte ha invitato il suo popolo a non arrendersi.

“Domani (oggi ndr) è un altro giorno della nostra lotta, un altro giorno sulla via della vittoria. Sarà speciale per noi? Sarà un altro giorno che ci avvicinerà alla sicurezza e alla pace, al ripristino della nostra integrità territoriale. Perché milioni di ucraini combattono e lavorano per questo. Domani si terrà una riunione speciale del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa, che ho convocato. Ci saranno decisioni. Sappiamo come reagire a qualsiasi azione russa.” (askanews)

