Esportazione del grano, “Kiev ostacola l’accordo”

Kiev ostacola l’accordo per l’export del grano. Il presidente russo Vladimir Putin accusa l’Ucraina di ostacolare un accordo per l’esportazione del grano. La Russia, infatti, ha “un’intesa con l’Onu in merito alle esportazioni di grano ucraino, ma Kiev non mostra disponibilità” a favorire un accordo, dice. Mosca, aggiunge Putin, “è pronta ad assicurare il libero passaggio delle navi che trasportano il grano”.

L’Occidente sta creando artificialmente un’atmosfera di ‘isteria’ in merito all’ esportazione del grano dall’Ucraina, che la Russia non sta impedendo. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, citato dalla Tass. Putin ha aggiunto che Mosca è pronta a “rispettare i suoi obblighi sulle forniture di energia e fertilizzanti”. Quanto all’aumento dell’inflazione nei Paesi occidentali, ha affermato, essa è il risultato di “politiche macroeconomiche spericolate” da parte dei loro governi.

Medvedev attacca la Germania: “Loro ci assediarono e fecero morire di fame”

Il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock ha affermato che la Russia sta usando la fame come un’arma. “E’ sorprendente ovviamente sentire questo da funzionari il cui Paese ha tenuto Leningrado sotto assedio per 900 giorni, dove quasi 700mila persone sono morte di fame”, ha replicato su Telegram Dmitri Medvedev, ex presidente russo e attuale vice segretario del Consiglio di sicurezza nazionale di Mosca. tgcom24.mediaset.it

