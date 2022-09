Viminale, errore conteggio: Bossi eletto, altri casi possibili

Roma, 28 set. (askanews) – Il Viminale, tramite il sito Eligendo, corregge la lista degli eletti. Alla Camera entrano in Lombardia i leghisti Umberto Bossi e Giulio Centemero, dati per esclusi. Esce in Molise la Dem Caterina Cerroni, a cui è stato tolto il seggio. Ma la lista delle correzioni non finisce qui. Tuttavia per effetto delle compensazione la stessa Cerroni potrebbe rientrare.

Il saldo per partiti resta ‘zero’ nel senso che non ci dovrebbero essere cambiamenti nei numeri dei seggi sinora attibuiti e che diventano ufficiali solo dopo il vaglio definitivo della Corte di Cassazione.Anche a seguito di indicazioni fornite dall’Ufficio Elettorale Centrale Nazionale presso la Corte di Cassazione, sul sito Eligendo – fa sapere in una nota il Viminale – viene pubblicato un aggiornamento della ripartizione dei seggi proporzionali della Camera dei deputati in alcuni collegi plurinominali.

Resta invariato il dato relativo al totale dei seggi attribuiti, a livello nazionale, a tutte le coalizioni e alle liste della Camera dei deputati, anche per i collegi uninominali, nonché la ripartizione dei seggi relativa al Senato della Repubblica.Il Viminale “fa presente che la pubblicazione da parte del Ministero dell’interno di tali notizie riveste carattere ufficioso, in quanto la ripartizione definitiva e la successiva proclamazione ufficiale degli eletti dovrà essere effettuata – ai sensi delle disposizioni vigenti – dal predetto Ufficio Elettorale Centrale nazionale della Cassazione e dai competenti Uffici presso le Corti di Appello”.

