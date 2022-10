Biden: “Guardate cosa è successo in Italia”

Joe Biden torna a parlare dell’Italia, citandola assieme a Spagna e Ungheria, come esempio del rischio di uno spostamento verso l’estrema destra di alcuni Paesi della Nato. “Putin voleva dividere la Nato. E guardate cosa è successo sul fianco orientale dell’Alleanza. La Polonia resiste, ma che mi dite dell’Ungheria? E guardate cosa è successo di recente in Spagna e Italia”, ha detto il presidente Usa.

Già pochi giorni dopo il voto in Italia, il 28 settembre scorso, parlando durante un incontro con i governatori democratici, il presidente aveva detto: “Avete appena visto cosa è accaduto in Italia in quelle elezioni. Vedrete cosa accadrà nel mondo. La ragione per cui mi preoccupo di dire questo è che non potete essere ottimisti neppure su cosa accadrà qui”. (adnk)

Condividi