Corriere del veneto: “Treviso, birra gratis al pub per chi domenica andrà a votare”.

La Repubblica, Roma: “prima il voto, poi lo sconto per il gelato”.

Non importa chi voti purché tu vada a votare perché il sistema ha bisogno del tuo consenso per essere legittimato.

Si nutre della tua partecipazione.

Inoltre se solo pensi di andare a votare con una legge già ritenuta incostituzionale dalla consulta, la stai avvallando per uso e consuetudine.

Questi articoli, come anche le imposizioni velate rilasciate da attori e, dallo stesso Bergoglio (al quale ricordo che lo stato è laico) ma che in verità esorta a votare, dimostrano che hanno una forte paura dall’essere delegittimati dal vostro astensionismo.

Questo articolo riecheggia un passato recente, nel quale vi offrivano pizza, birra, cocktails e sconti purché vi vaccinavate con qualcosa che risulta ancora un segreto militare e aziendale.

Il giocattolo utilizzato dal sistema per decenni si è rotto, e molte persone lo hanno capito, e hanno anche capito che molti dell’anti sistema, in realtà funzionali al sistema, erano già stati assoldati per creare il finto antisistema.

Se avete capito la truffa del vaccino (la pandemia era una decisione politica, cit. Biden) (continuare la vaccinazione è una scelta politica. Cit. Speranza), capirete che andare a votare è analogo all’andare all’HUB vaccinale.

Avv. Francesco Cinquemani

