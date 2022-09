Malore improvviso, muore informatico di 44 anni

PIEVE DI SOLIGO – Un malore improvviso ha stroncato Nicola Tonon, 44 anni, nel bagno della sua casa a Venezia. Era originario di Pieve di Soligo e responsabile informatico al Global Campus of Human Rights, nel Monastero di San Nicolò al Lido di Venezia, che ha dato il tristissimo annuncio della morte del suo collaboratore stimato e apprezzato, scrivendo un lungo messaggio di addio.

“È con profonda tristezza e ancora sotto shock che dobbiamo informarvi dell’improvvisa scomparsa del nostro caro amico e collega Nicola Tonon. Ha lavorato per EIUC e Global Campus per più di quindici anni come coordinatore informatico e nella pubblicità web: molto competente, ha lasciato un’impronta profonda nella nostra organizzazione sotto tanti aspetti. Oggi venerdì alle 13 organizziamo un momento di commemorazione nel chiostro del nostro Monastero. I nostri sentimenti in questo momento difficile sono con Gaia, la sua famiglia e i suoi cari, e i nostri numerosi colleghi del Global Campus che stanno soffrendo per la sua perdita”. (Servizio di Marta Marangon)

