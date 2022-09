Sanzioni, Orban: tentativi di indebolire Mosca sono falliti

ROMA – Secondo il premier ungherese Viktor Orban, i tentativi di indebolire la Russia non hanno avuto successo nonostante 11.000 sanzioni. “A causa delle sanzioni e della guerra, l’Europa potrebbe rimanere senza energia. Sono 11mila le sanzioni in vigore contro la Russia, ma la guerra è ancora in corso, i tentativi di indebolire la Russia sono falliti”, ha detto Orban, citato dal suo portavoce in un tweet. “Non ci sarà carenza di energia in Ungheria. Questa non è una previsione, è un dato di fatto. In Ungheria avremo abbastanza gas ed elettricità a sufficienza”, ha aggiunto.

Oggi il governo ungherese ha annunciato nuove misure per far fronte alla crisi energetica, tra cui la riduzione del 25% del consumo di gas imposta alle istituzioni e alle società statali.Il provvedimento non si applica agli ospedali e alle istituzioni di assistenza sociale, ha affermato il capo di gabinetto del premier, Gergely Gulyás, in conferenza stampa. Per il riscaldamento invernale, la temperatura negli edifici pubblici non dovrà superare i 18 gradi centigradi. Budapest, inoltre, limiterà i prezzi della legna da ardere e lancerà un programma per sostenere le piccole e medie imprese ad alta intensità energetica. ANSA EUROPA

