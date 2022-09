La Regione Lazio finanzia un presidio psicologico per i senzatetto

Ascoltare i problemi di chi vive in strada o si trova in condizioni di particolare fragilità, iniziando percorsi psicoterapeutici individuali o terapie psichiatriche, oltre a fornire assistenza agli enti del terzo settore che si trovino in situazioni complesse nella gestione di casi particolari. Sono gli obiettivi del nuovo presidio psico-sociale, Area 95, che viene inaugurato l’8 settembre nei locali di Binario 95 a stazione Termini.

Una novità resa possibile dal protocollo che l’assessorato e il dipartimento politiche sociali e salute ha siglato con le istituzioni sanitarie e gli enti del terzo settore, coinvolgendo in particolare l’Irccs Ifo San Gallicano. L’azione progettuale è realizzata dall’associazione Binario 95, che gestisce a Termini un centro di accoglienza per senza dimora e in via Sabotino una casa per donne. Coinvolti anche la Smes Italia (salute mentale ed esclusione sociale) in collaborazione con il poliambulatorio Caritas. Lo sportello è sostenuto economicamente dai fondi regionali del progetto “Dottor Binario” ottenuti dalla cooperativa sociale Europe Consulting Onlus.

All’interno del presidio Area 95 saranno presenti operatori sociali, psicoterapeuti, psichiatri e personale sanitario, che garantiranno la possibilità di realizzare interventi psicoterapeutici individuali o di orientamento e accompagnamento ai servizi sociali.[…] www.romatoday.it

Condividi