Protesta contro il caro bollette: ristoratore posta video in mutande

Il ristoratore in mutande (Foto da Facebook)

Una protesta contro il caro energia davvero singolare quella di Mario Marras. Il ristoratore di Garbagnate Milanese non solo come tanti colleghi ha appeso le bollette ai muri della sua pizzeria, ma per contestare il Governo, che a suo dire usa la categoria come “bersaglio”, si è mostrato in mutande in un video postato su Facebook.

La singolare protesta contro il caro bollette

Inoltre per far capire meglio ai suoi clienti e anche a tutti gli italiani la grave situazione economica nella quale si trova a causa dell’aumento smisurato della corrente elettrica, l’imprenditore tenendo in mano un bersaglio spiega di aver appena pagato 8.000 euro di energia contro i consueti 3.000 di giugno-luglio.

I commenti sul web

Immediiata come c’era da aspettarsi è arrivata la reazione del web. Tra i commenti degli altri ristoratori, c’è chi ha postato bollette da 5.000 euro ma c’e stato anche chi con ironia consiglia a Marras di attrezzarsi per l’inverno di coperte per i clienti. notizie.tiscali.it

Condividi