Lite nel centro d’accoglienza: due somali in ospedale

Roma – Due persone in ospedale, di cui una in prognosi riservata. E’ il bilancio della lite scoppiata nel centro d’accoglienza di via della Riserva Nuova nella zona di Villaggio Prenestino. Protagonisti due somali, ospiti del centro, di 30 e 35 anni. Poco dopo le 2 della notte tra venerdì e sabato tra i due è nato un alterco per futili motivi.

Venuti alle mani hanno iniziato a litigare, attirando l’attenzione degli operatori del centro. Per dividerli è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine, allertati dagli operatori stessi, impotenti di fronte alla furia dei due. Sul posto anche due ambulanze che hanno trasportato il primo, un 30enne, al policlinico Umberto I, in codice giallo. Più serie le condizioni del più anziano tra i due, un 35enne, portato a Tor Vergata dove, entrato in codice rosso, è attualmente in prognosi riservata. Non sarebbe però in pericolo di vita. Da capire i contorni della lite. Indaga la polizia. https://www.romatoday.it

