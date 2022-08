Elezioni, Ilaria Cucchi: “la mia esperienza al servizio di tutti”

“Ho deciso di candidarmi con l’alleanza Verdi-Sinistra perché ho deciso di mettere la mia esperienza al servizio di tutti. Non sarò sola in questa battaglia come non lo sono stata in tutti questi anni: ci saranno tante persone e associazioni a sostenermi e a camminare con me. Questa non è la battaglia di Ilaria Cucchi, è la battaglia di tutti noi”. Lo ha detto Ilaria Cucchi al Parco degli Acquedotti a Roma in occasione della presentazione della sua candidatura al Senato con l’alleanza Sinistra Italiana-Verdi.

“Intendo battermi per i diritti di tutti, diritti nella giustizia, che deve essere al servizio del cittadino e non viceversa, diritti nella sanità, diritti di cui nessuno parla. L’uomo deve tornare a essere al centro di tutto”.

“Intendo mettere la mia esperienza a disposizione di tutti, a partire dagli ultimi. Il fatto che la campagna elettorale si apra qui, sotto la targa che ricorda Stefano – ha scandito – ha un valore enorme, simbolico, perché è da qui che abbiamo iniziato a correre ed è da qui che Stefano ha iniziato la fine della sua vita con il suo arresto 13 anni fa. Porterò la nostra voce in Parlamento. Farò la campagna elettorale in mezzo alla gente. Continuerò ad essere ogni giorno in mezzo alle persone per raccogliere le richieste di aiuto come ho fatto da cittadina. Lo farò da lì dentro ma sempre da cittadina tra i cittadini”, ha infine sottolineato Ilaria Cucchi. ADNKRONOS

