Elezioni, Serracchiani: “stiamo crescendo, possiamo essere prima forza”

TRIESTE, 25 AGO – “Ci sono tutte le condizioni perché ciò avvenga”. Lo ha affermato all’ANSA la presidente del Pd alla Camera, Debora Serracchiani, rispondendo a una domanda sulla possibilità che il Pd possa risultare prima forza nella prossima tornata elettorale e vincere la sfida.

“Abbiamo visto – ha aggiunto, in occasione di un incontro elettorale nel pordenonese – che stiamo crescendo in questi mesi. Abbiamo una campagna forte: la scelta della parola ‘scegli’ è un’assunzione di responsabilità da parte di tutti, si sceglie da che parte stare. E’ un momento in cui siamo consapevoli di quanto sia importante per il Pd affermare non solo i valori del centrosinistra ma far capire che c’è un’alternativa al governo della destra, a quello che propone oggi Giorgia Meloni”. (ANSA).

Condividi