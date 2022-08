Malore mentre va in bici, muore funzionario Asl di 59 anni

Stroncato da un malore mentre era in bici. A perdere la vita il 59enne Pietro Guarente, ciclista amatoriale, da anni praticante questo sport, nonché funzionario Asl di Benevento (presso l’Uoc Ced della direzione generale in via Oderisio) e persona universalmente apprezzata. E’ morto ieri mentre percorreva con degli amici ciclisti la viabilità tra Casalbore e Buonalbergo, compresa nel territorio del comune avellinese. www.ilsannioquotidiano.it

