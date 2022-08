Chip nel cervello umano: Neuralink di Elon Musk collabora con Synchron

Elon Musk ha fondato Neuralink nel 2016, e la compagnia ha come scopo quello di creare un’interfaccia che controlli le macchine con il cervello. Finora l’azienda è riuscita a far controllare il cursore del videogioco Pong a un macaco con la sola forza del pensiero, ma la sperimentazione sugli esseri umani non è ancora iniziata. Per accelerare la sua attività, secondo quanto riporta Reuters , sembra che ora Musk voglia investire sulla compagnia rivale Synchron.

Non è chiaro se il CEO di Tesla punti a finanziare le ricerche di Synchron o voglia avviare una collaborazione, e secondo la fonte l’azienda non ha ancora deciso se accettare o meno l’offerta di Musk, ma quest’ultimo è determinato a far progredire la ricerca sulla connessione uomo macchina che in Neuralink sta procedendo troppo lentamente. Infatti, la società di Musk ha annunciato nel 2019 che avrebbe iniziato la sperimentazione sull’uomo l’anno successivo, ma solo nel gennaio di quest’anno ha richiesto l’approvazione della Food and Drug Administration americana, che ancora non è arrivata.

Synchron, d’altro canto, ha annunciato a luglio di aver impiantato un’interfaccia nella corteccia motoria di un paziente umano per la prima volta negli Usa. La compagnia ha eseguito degli studi anche in Australia, con quattro persone che hanno ricevuto un impianto da più di un anno. Lo scopo primario è quello di rendere possibile a persone con deficit motori di controllare i dispositivi elettronici con la mente, ma le applicazioni del sistema possono essere infinite. ADNKRONOS

Condividi