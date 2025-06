Russia: ‘pronti a offrire asilo politico a Elon Musk’

La Russia, tramite un suo funzionario, ha dichiarato che offrirà asilo politico al miliardario Elon Musk in seguito alla sua disputa con il presidente Trump

Dmitry Novikov, primo vicepresidente della Commissione per gli affari internazionali della Duma di Stato, ha dichiarato all’agenzia di stampa statale TASS: “Penso che Musk non avrà bisogno di asilo politico, ma se ne avesse bisogno, la Russia, ovviamente, potrebbe fornirglielo”. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha rifiutato di intervenire direttamente nella disputa quando è stato interrogato dai giornalisti venerdì, descrivendo la disputa come una “questione interna degli Stati Uniti”. tgcom24.mediaset.it

Ieri, Bannon ha detto che Musk è un immigrato irregolare e dovrebbe essere espulso.