Operatore sanitario 44enne trovato morto in casa

(www.stampareggiana.it) – Un operatore sanitario 44enne originario di Lecce e residente a Casina è stato trovato morto nella sua abitazione ieri mattina, introno alle 10. L’allarme è scattato quando l’uomo che avrebbe dovuto ritornare dalle vacanze, non si è presentato al lavoro e non ha risposto alle telefonate dei colleghi. Si è deciso a quel punto di allertare le Forze dell’Ordine che sono entrati nell’appartamento dell’uomo, trovando il suo cadavere e il suo cane nelle vicinanze, come a vegliarlo. Il corpo non mostrava segni di violenza.

Sono intervenuti gli operatori dei rilievi scientifici e il medico legale, anche se l’ipotesi preponderante è quella di un malore fulminante, forse nel sonno. I Carabinieri hanno poi proveduto ad avvisare i parenti dell’uomo in Salento. L’uomo viveva da solo a Casina e conduceva una vita riservata.

