Bozza programma Pd: ddl Zan e matrimonio egualitario

Nella bozza del programma Pd l’introduzione del matrimonio egualitario – “Approveremo subito il ddl Zan e introdurremo il matrimonio egualitario”. E’ quanto si legge nella bozza del programma del Partito democratico. “Un Paese civile – dice il documento – non esclude, non emargina, non ghettizza. Le battaglie della comunità LGBTQI+ sono semplicemente richieste di uguaglianza: sono la voce di milioni di italiane e italiani che rivendicano libertà e autodeterminazione, che vogliono pari dignità. Per la destra non è mai il momento, noi crediamo che l’Italia sia già in ritardo”. tgcom24.mediaset.it

