Nave GeoBarents a Taranto, 659 migranti a bordo

ROMA, 05 AGO – “Dopo quasi 9 giorni trascorsi in mare, le autorità italiane hanno finalmente assegnato Taranto come porto sicuro di sbarco per i 659 superstiti (clandestini, ndr) a bordo di GeoBarents”. Lo annuncia in un tweet Medici Senza Frontiere.

“Un’attesa lunga, sofferente e ingiustificata per naufraghi ed equipaggio – continua il messaggio – che non dovrà più ripetersi”. (ANSA).

