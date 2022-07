Prende il Covid dopo 4 dosi, Biden agli americani: “vaccinatevi!”

“Sono risultato negativo al Covid dopo cinque giorni di isolamento. Per fortuna i miei sintomi sono stati lievi e ora mi sento benissimo”. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden, invitando poi gli americani a vaccinarsi il prima possibile. “Il Covid è ancora con noi. Con il richiamo del vaccino il rischio di ammalarsi gravemente è molto basso”, ha aggiunto.

Il presidente americano (che ha preso il Covid dopo aver ricevuto ben 4 dosi di “vaccino”, ndr) ha anche esortato a fare il test, gratuito, a casa e a prendere la medicina che gli è stata prescritta, il Paxlovid, nel caso sia necessario. “Potete vivere senza paura se fate quello che ho fatto io: richiamo, test, medicine”, ha ribadito Biden. tgcom24.mediaset.it

“Sono appena risultato negativo al test per il COVID 19. Dopo essere stato isolato per cinque giorni, per fortuna, potrò tornare al lavoro di persona. Voglio ringraziarvi tutti per i vostri auguri, le vostre preghiere nell’ultima settimana e le chiamate che ho ricevuto. Voglio anche ringraziare il team medico qui alla Casa Bianca per le incredibili cure che mi hanno dato”, le parole del Presidente Usa Joe Biden. E infine: “Quando il mio predecessore ha avuto il COVID è stato trasferito in elicottero al Walter Reed Medical Center, era malato gravemente, fortunatamente si è rimesso”. (agenzia vista)

