Lite per l’offerta troppo bassa: prete aggredisce fedele

Una lite, poi l’aggressione. E’ quanto sarebbe accaduto ad Aversa durante una discussione che ha visto protagonisti un fedele ed un sacerdote della diocesi normanna. Stando a quanto ricostituito, sembra che la lite sia scoppiata a causa di una offerta lasciata in chiesa, al termine della cerimonia per un funerale, e considerata troppo bassa rispetto alla ‘normalità’ delle donazioni. Una parola tira l’altra ed il parroco avrebbe aggredito il fedele che, successivamente, si sarebbe anche fatto refertare in ospedale.

Offerta troppo bassa

Secondo quanto riportato da www.caffeinamagazine.it , l’uomo ha deciso di lasciare venticinque euro, ma alla vista della somma il parroco ha storto il naso e gli ha fatto notare di aver lasciato pochi soldi. Il fedele avrebbe risposto che ”non c’è nessun obbligo” e – lasciando il denaro sul tavolo – si sarebbe allontanato dalla sagrestia della chiesa. Da qui la reazione sconsiderata del parroco, che lo avrebbe apostrofato e avrebbe anche alzato le mani.

Secondo quanto riportano i quotidiani locali, per la Curia si sarebbe trattato solo di uno scambio di opinioni acceso, di un piccolo alterco, ma l’uomo, che avrebbe riportato anche delle escoriazioni, è comunque andato in ospedale per farsi refertare.

