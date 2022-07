Napoli, studentessa di 25 anni trovata morta in casa

Tragedia a Napoli dove una studentessa è stata trovata priva di vita in casa. Silvia Sabato, 25 anni, originaria di Biella, era nella città partenopea dal 2017 per studiare Archeologia. Il suo corpo è stato ritrovato dai Carabinieri dopo l’allarme lanciato da alcune colleghe che non la vedevano da ore.

Immediato l’intervento del 118 che, però, non ha potuto fare altro che costatarne il decesso. Le cause della morte non sono note è sarà l’autopsia a stabilirle. Tuttavia, l’ipotesi è quella di un malore improvviso e fatale per la 25enne.

“Nella giornata di ieri una terribile notizia ha colpito, ancora una volta, la nostra comunità – ha scritto sui social il sindaco di Biella Leonardo Sabato – Dolore e sgomento per la morte di un’altra giovane vita strappata alla famiglia, ai parenti e agli amici. La morte è sempre un mistero, ma quando essa colpisce una giovane ragazza si perde ogni equilibrio. Per ora non ci resta che il silenzio e stringerci al dolore della famiglia. Riposa in pace Silvia”. www.napolitoday.it

