Se li rivotate, non siete scemi. Siete complici

NON SIETE SCEMI – di Mario Adinolfi

Questa legislatura ha chiarito cosa è stato generato dai partiti del voto utile: triptorelina autorizzata per fermare la pubertà dei bambini e prepararli al cambio di sesso (parere del CSS non impugnato dal governo Conte giallo-verde nel 2019), lockdown generalizzato nazionale anziché proteggere solo le persone e le zone ad effettivo rischio (governo Conte giallo-rosso 2020), rifiuto di adottare l’helicopter money per ristorare famiglie e piccole imprese dopo il primo lockdown (governo Conte giallo-rosso 2020), politica del green pass e dell’obbligo vaccinale con sanzioni fino alla perdita del diritto allo stipendio ancora in vigore per gli operatori della Sanità ma solo per quelli italiani (“non ti vaccini, ti ammali, muori; il green pass serve a dare la garanzia che si è in sicurezza con persone non contagiose”, (governo Draghi di unità nazionale, 21 luglio 2021), politica del riarmo fino al 2% del Pil (38 miliardi di euro l’anno, il reddito di maternità ne costerebbe 3) su richiesta di Biden e della Nato con sostegno concretizzato in fornitura massiccia di armi offensive all’Ucraina contro la Russia con conseguente choc energetico e impennata dell’inflazione e innalzamento dei tassi di interesse (il costo del pieno raddoppia, la bolletta del gas e della luce triplica, aumenta la rata di chi ha il mutuo casa a tasso variabile, si va verso i razionamenti del riscaldamento, le sanzioni bloccano le aziende che fanno export con la Russia, falliscono a migliaia, aumenta la disoccupazione, rischio recessione dietro l’angolo grazie alle scelte geopolitiche filoamericane del governo Draghi 2022 sostenute anche da Fratelli d’Italia).

In quattro anni il vostro voto utile ha prodotto questo. Se rivotate quegli 8 partiti, che hanno sostenuto queste politiche, non siete scemi. Siete complici.

COMUNICATO Alternativa per l’Italia

