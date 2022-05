Di Maio: “urgente l’allargamento UE ai Balcani”

Allargamento UE ai Balcani – “Con il ministro Grlic-Radman abbiamo condiviso l’esigenza di rilanciare il processo di allargamento dell’Unione Europea ai Balcani occidentali. Questa priorita’ e’ resa ancora piu’ urgente dal conflitto in Ucraina. E’ fondamentale dare concretezza a questa prospettiva per la stessa credibilita’ dell’Unione Europea. L’integrazione rappresenta la strada maestra per la definitiva stabilizzazione di questa regione, strategica per i nostri Paesi”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio al termine dell’incontro con il collega croato Gordan Grlic-Radman alla Farnesina. Fonte: ufficio stampa.

Condividi