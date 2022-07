San Severo, 17enne ucciso a coltellate in strada

Un ragazzo di 17 anni, Francesco Pio D’Augelli, è morto dopo essere stato accoltellato all’addome a San Severo (Foggia). Il delitto è stato compiuto lunedì sera intorno alle 21:30 vicino all’abitazione della vittima, in via Lucera. Il giovane è stato trovato riverso sull’asfalto con una profonda ferita al fianco sinistro. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno portato il ragazzo in ospedale, dove è giunto morto. Sulla vicenda indaga la polizia. tgcom24.mediaset.it

Condividi