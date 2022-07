Covid, Zangrillo: “Lavativi seriali, non lavorano per settimane anche se asintomatici”

“Accade che lavativi seriali, positivi al test covid-19, non lavorino per settimane, sebbene asintomatici”. A sollevare la questione, intervenendo sul tema dei positivi asintomatici in questi giorni di impennata dei contagi covid, è Alberto Zangrillo, prorettore dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano e direttore del Dipartimento di anestesia e terapia intensiva dell’Irccs ospedale San Raffaele. “Così si distrugge il Paese”, scrive in un tweet.

