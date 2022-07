Covid, Ema: ‘Secondo booster per over 60 e fragili se casi aumentano’

Ginevra, 07 luglio 2022 – Covid, Ema: “Secondo booster per gli over 60 se i casi aumentano, anche per fragili di ogni età” “Stiamo vedendo una nuova ondata di casi Covid in molti Stati Ue. La diffusione dell’infezione è guidata dalle varianti Omicron 4 e 5 (BA.4 e BA.5) che sono altamente trasmissibili. Sulla base delle attuali proiezioni ci si aspetta che BA.4 e BA.5 diventino dominanti in Europa probabilmente sostituendo completamente tutte le altre varianti entro la fine di luglio”.

A tracciare il quadro è stato Marco Cavaleri, responsabile Vaccini e Prodotti terapeutici Covid-19 dell’Agenzia europea del farmaco Ema, oggi durante il briefing periodico con la stampa. Ebs Fonte: Agenzia Vista

