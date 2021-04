Passaporto falso per il permesso di soggiorno, arrestato

Vibo Valentia – Uno straniero si è presentato presso lo sportello, con un passaporto falso, per la conversione del proprio permesso di soggiorno. Giovedì scorso, i poliziotti dell’Ufficio Immigrazione hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino extracomunitario, ventiduenne, residente nel Comune di Ricadi, trovato in possesso di un documento falso valido per l’espatrio.

L’attento esame del documento, effettuato dal personale dell’Ufficio, ha fatto emergere dubbi circa la genuinità dello stesso. Pertanto, ritenendo necessari controlli più approfonditi, il documento in questione è stato portato immediatamente presso la Frontiera Area della Polizia di Stato di Lamezia Terme.

Passaporto falso, la conferma

Qui il personale specializzato in tema di “falso documentale” ha confermato i sospetti, attestando che il passaporto era falso e, precisamente, la sua alterazione nella pagina in cui sono contenute le generalità del soggetto. Per tale ragioni lo straniero è stato tratto in arresto e messo a disposizione dell’A.G. in attesa dell’udienza per il rito direttissimo.

