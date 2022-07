Roma, cinghiali anche in ospedale

Cinghiali anche in ospedale – L’invasione degli ungulati nella Capitale non si ferma neanche davanti alle strutture sanitarie: due esemplari a spasso nelle aiuole del nosocomio di via Cassia

“Aspettavano il risultato delle analisi”, “E’ mio e l’ho portato a passeggio”, “Pet terapy!”. Non perdono l’ironia i romani che commentano l’ennesimo video dei cinghiali nella Capitale. Stavolta due esemplari sono stati sorpresi in pieno giorno a ruminare nelle aiuole dell’ospedale Villa San Pietro, sulla Cassia, considerata struttura d’eccellenza per i parti. Ungulati, dunque, sempre più vicini al centro. Così, mentre in tanti sui social tornano a chiedersi se davvero non si possa far nulla per contenere questa invasione, qualcuno propone metodi spiccioli come “du schioppettate e via…”.

