Roma, “migliaia di cinghiali, rischiamo di non poter piu’ coltivare”

“I cinghiali sono cresciuti in maniera esponenziale durante la pandemia. Ho avuto dei danni sull’ordine del 30%. Parliamo di gruppi di centinaia di cinghiali. Rischiamo di non coltivare piu’ perche’ non riusciamo a raccogliere. Ad ora non ho visto lupi, pero’ se ne parla.

Migliaia di cinghiali

“Ci saranno 4-5mila cinghiali, tramite delle gabbie in un anno hanno catturato 99 cinghiali, un’inezia”. Lo ha detto Michele Gallotta, dell’Azienda agricola Antiqua alle porte di Roma. ANSA

