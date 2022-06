Malore dopo la cremazione della moglie, tragedia a a Porto Santo Stefano

Se ne sono andati insieme, come hanno vissuto e come erano conosciuti da sempre all’Argentario: Margherita Iannilli, ex judoka, 46 anni, prima, a seguito di una lunga malattia, e il marito Fabio Pareti, architetto di 56 anni, per un malore, 48 ore dopo.

Malore dopo la cremazione della moglie

Grande il dolore a Porto Santo Stefano (Grosseto) per questa tragedia che ha lasciato sola la figlia Mia a 10 anni. Pareti non ha retto alla scomparsa della sua compagna di una vita ed è stato colpito da un malore che non gli ha lasciato scampo al rientro a casa dopo la cremazione della donna.

L’uomo è stato trovato senza vita in casa, dopo aver partecipato al funerale della moglie, sposata da poco, ma da tempo al suo fianco. Il profilo Facebook di coppia di Margherita e Fabio è stato sommerso di messaggi d’addio: al cordoglio di quanti lo conoscevano si sono aggiunti sorpresa e sgomento per la tragedia che si è consumata. tgcom24.mediaset.it

Condividi