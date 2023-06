Milano, passeggia nel tunnel e blocca la metro per 40 minuti: denunciato marocchino

Quattro fermate di metro. Non a bordo, ma sui binari. Un uomo di 40 anni, cittadino marocchino, è stato denunciato nella notte tra lunedì e martedì a Milano con l’accusa di interruzione di pubblico servizio dopo aver fatto una passeggiata nei tunnel della M3, la linea gialla.

Il 40enne è stato fermato poco prima dell’una dagli addetti alla sicurezza di Atm, che lo hanno sorpreso nella stazione di Repubblica, ancora nella galleria. Il “passeggero” è poi stato identificato dai carabinieri del Radiomobile e indagato a piede libero.

I militari hanno accertato che più di mezz’ora prima – verso mezzanotte – dalla banchina di Duomo era saltato sui binari e si era incamminato nel tunnel della metro, che in quel momento era chiaramente in funzione. Dopo aver percorso la tratta passando da Montenapoleone, Turati e Repubblica, è stato bloccato dai vigilantes. Per la bravata dell’uomo, la linea è rimasta sospesa per circa 40 minuti. www.milanotoday.it