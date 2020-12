Recovery, Toninelli: ‘tenere lontani gli avvoltoi dalla montagna di soldi’

Danilo Toninelli su Twitter: “Cosa vi avevo detto?! Il voto di ieri in Parlamento ha permesso di far crollare il veto sul Recovery Fund degli alleati europei di Salvini e Meloni.

Ora andiamo avanti uniti per tenere lontani gli avvoltoi dalla montagna di soldi in arrivo per l’Italia dall’Europa.”

La risposta di Claudio Borghi: “Grande Danilo! Poi quando rientri nella casa da cui sei scappato con i tuoi compari ti spieghiamo con calma che Polonia e Ungheria nel MES non ci sono.”

EURO e MES: storia di un tradimento a 5 stelle

