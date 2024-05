Zelensky, agli alleati: ‘accelerare la fornitura di armi’

ROMA, 10 MAG – “Attualmente non tutti i nostri partner adempiono prontamente agli accordi. Abbiamo bisogno della massima concentrazione dei nostri amici, amici dell’Ucraina, per accelerare la fornitura” delle armi. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in conferenza stampa con la presidente della Slovacchia Zuzana Chaputova, secondo quanto riportato da Rbc Ucraina.

Le parole del leader ucraino giungono mentre la Russia ha lanciato una nuova offensiva nel nord per sfondare le linee di difesa a Kharkiv. Il presidente ha aggiunto in ogni caso che Kiev è grata ad ogni leader che aiuta ad accelerare il trasferimento delle armi.

Le truppe russe hanno catturato quattro villaggi di confine nella regione di Kharkiv. Lo scrive Ukrainska Pravda che cita fonti degli ambienti militari ucraini, secondo cui si tratta degli insediamenti di Streleche, Krasne, Pylna e Borysivka, e Mosca sta cercando di avanzare in direzione di Vovchansk. Allo stesso tempo, gli interlocutori della “Pravda ucraina” non escludono che si tratti di una manovra diversiva dei russi. Secondo il portale, continuano in ogni caso gli scontri nell’area degli insediamenti e le forze russe cercano anche di continuare le operazioni d’assalto sulle direttrici Streleche-Krasne e Pletenivka-Gatishche. (ANSA)