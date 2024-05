Zelensky: via capo della sicurezza e comandante delle forze speciali

In una fase cruciale della guerra con la Russia, Zelensky sostituisce il comandante delle forze speciali per la seconda volta in pochi mesi

Zelensky fa piazza pulita. Il presidente ucraino rimuove il capo del Dipartimento per la sua sicurezza personale, Sergiy Leonidovich Rud. Il provvedimento del presidente, contenuto in un decreto, arriva dopo le news relative alla scoperta di un piano ordito dalla Russia per rapire e uccidere il leader di Kiev. L’operazione di controspionaggio condotta dall’Ucraina ha portato all’arresto di 2 colonnelli del dipartimento di Sicurezza, accusati di aver collaborato con i servizi russi.

Zelensky non si ferma qui

In una fase cruciale della guerra con la Russia, sostituisce il comandante delle forze speciali per la seconda volta in pochi mesi. Il generale Serhiy Lupanchuk è stato licenziato. E al suo posto è stato nominato Oleksandr Trepak che dal 2014 partecipa attivamente alle operazioni di difesa dell’est del Paese contro i separatisti sostenuti da Mosca.

Trepak ha preso parte alla battaglia per l’aeroporto di Donetsk nel 2015 ed è una figura quindi legata alla zona più critica del conflitto. Le forze speciali ucraine sono particolarmente attive nelle aree del paese occupate dai russi. Il loro ruolo è determinante in questo periodo nel cuore della guerra. ADNKRONOS