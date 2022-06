Milano, maxi rissa alle case popolari: tre romeni in ospedale

A Milano è dovuta intervenire in forze la polizia per sedare una maxirissa scoppiata tra gli occupanti di case popolari in via Bolla, nei pressi del Cimitero Maggiore: una sessantina di persone si è riversata in strada verso le 21:30, armata anche di bastoni. I motivi che hanno portato a uno scontro di così ampia portata sono in corso di accertamento.

Tre romeni (una donna e due minorenni, tra cui un bimbo di due anni) sono stati portati in codice giallo all’ospedale San Carlo. Gli agenti, intervenuti con una decina di volanti e con cinque squadre del Reparto mobile, hanno riportato la calma solo dopo due ore.

Il 118 è intervenuto alle 21.30 con tre ambulanze e un’auto del personale medico, medicando sul posto quattro persone: due donne di 21 e 44 anni, e i due minori di 17 e 2 anni. I medici hanno poi deciso per il trasporto al pronto soccorso solo per la ragazza e per il bambino, entrambi in codice verde. Il bimbo è comunque stato visitato in Pronto soccorso solo per precauzione, e non presentava ferite o traumi evidenti; la 21enne aveva invece alcune escoriazioni.

Sabato mattina, ha riferito la Questura di Milano, la situazione era tornata tranquilla. Al momento non si ha notizia di denunce, ma non si esclude che nelle prossime ore possano scattare segnalazioni all’autorità giudiziaria. tgcom24.mediaset.it

Case popolari occupate abusivamente

I palazzi Aler della strada, in particolare quelli ai civici 38, 40 e 42, sono tra i più problematici della città, dove la convivenza è resa ancor più difficile anche dall’endemica presenza di inquilini abusivi di origine rom.

Condividi