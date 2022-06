Sanremo, tragedia al Liceo Cassini: preside trovato morto nel suo ufficio

Preside trovato morto a Sanremo. Città in lutto per la morte del preside del Liceo Cassini Claudio Valleggi, trovato morto nel suo ufficio a causa di un malore. A trovare il corpo alcuni studenti che non lo sentivano da qualche ora. Lo scrive il giornale locale primalariviera.it

Era in programma la festa di fine anno degli studenti annullata dopo il tragico evento. Valleggi, nato a Pisa nel novembre del 1962, era stato avvocato e insegnate e per un certo periodo di tempo si era anche dedicato alla politica. Dirigente Snals, era stato assessore alle politiche comunitarie del comune di Pontedera e successivamente consigliere comunale nel comune toscano.

