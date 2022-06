Roma, autista rapinato e bus dirottato: tre stranieri arrestati

Avevano rapinato un autista, picchiato un passeggero, dirottato un autobus e danneggiato un altro mezzo. Il tutto in una notte sola, quella dello scorso 29 marzo. Gli agenti della polizia di Stato dopo averli identificati li hanno rintracciati e, a conclusione di una indagine coordinata dalla procura di Roma, hanno notificato a tre persone una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Roma.

I tre, due romeni di 22 e 19 anni e di un polacco di 31 anni, sono gravemente indiziati – a vario titolo – di rapina, sequestro di persona e interruzione di pubblico servizio. Secondo quanto ricostruito, i tre erano saliti a bordo di un autobus notturno della linea Atac numero 904, senza mascherina. All’invito di indossarla da parte del conducente, avevano danneggiato la vettura, aggredito un passeggero e dirottato il corso dell’autobus.

Autista rapinato

Prima di scendere uno di loro ha costretto l’autista a consegnargli i soldi che aveva addosso. Uno dei tre giovani, salito anche su un secondo bus sempre della linea 904, aveva tentato di far partire prima la corsa aggredendo il conducente, danneggiando la vettura e tentando di rubare anche l’estintore in dotazione, senza però riuscirci. Dopo di che è sceso e dopo aver raccolto un sasso lo ha tirato contro il deflettore sinistro del veicolo, rompendolo, per poi allontanarsi.

Una folle notte denunciata dai conducenti, da Atac e dai sindacati di categoria. Gli investigatori, confrontando le testimonianze delle vittime con le immagini fornite dalle videocamere di servizio presenti all’interno dei bus, sono riusciti ad identificare i tre soggetti. Dopo la richiesta della procura della Repubblica, il gip ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare con cui ha disposto per due di loro la misura degli arresti domiciliari, mentre per il terzo la custodia cautelare in carcere. www.romatoday.it

