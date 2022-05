Sanzioni Russia, Banca Mondiale: difficile evitare una recessione globale

“Se guardiamo al Pil globale è difficile vedere come possiamo evitare una recessione”. È’ il messaggio con cui il numero uno della Banca mondiale, David Malpass, ha descritto a toni foschi le prospettive economiche a un gruppo di imprenditori statunitensi durante un incontro che si è svolto ieri, secondo quanto riporta la Bbc. Le ricadute della guerra in Ucraina, con l’aggiunta delle sanzioni contro la Russia possono innescare una recessione globale favorita anche dei rincari di energia, alimentari e fertilizzanti.

Recessione globale

“L’idea dei prezzi dell’energia che raddoppiano è di per sé già abbastanza per innescare una recessione”, ha detto Malpass.E i controversi nuovi lockdown che la Cina sta imponendo da mesi contro il Covid aggiungono pressioni sulla crescita globale. Il capo dell’istituzione di Washington non ha fatto cifre. Il mese scorso la Banca Mondiale aveva rivisto il ribasso le sue previsioni di crescita sull’economia globale al 3,2% quest’anno. (askanews)

