Banca mondiale: nuovo finanziamento di 1,34 miliardi di dollari a Kiev

La Banca Mondiale annuncia un ulteriore sostegno finanziario (prestito, ndr) per l’Ucraina di 1,34 miliardi di dollari. Il finanziamento contribuirà a sostenere i servizi governativi essenziali a livello nazionale e regionale. I fondi saranno trasmessi al governo ucraino dopo la verifica appropriata. Dall’invasione russa dell’Ucraina, il sostegno mobilitato dalla Banca mondiale ha permesso al governo ucraino di fornire servizi essenziali. Con l’annuncio di oggi il Gruppo della Banca Mondiale ha facilitato oltre 39 miliardi di dollari in finanziamenti di emergenza per sostenere l’Ucraina. (https://esgdata.it/document)

L’economia ucraina è crollata del 30% lo scorso anno- scrive il Sole 24 ore – costringendo Kiev a dipendere dagli aiuti internazionali.