Oxfam: fino a 41 miliardi di dollari di finanziamenti per il clima della Banca Mondiale non contabilizzati

Fino a 41 miliardi di dollari di finanziamenti per il clima della Banca Mondiale, ovvero quasi il 40% di tutti i fondi per il clima erogati dalla Banca negli ultimi sette anni, non sono contabilizzati a causa di scarse pratiche di tenuta dei registri. Lo rivela un nuovo rapporto di Oxfam pubblicato oggi in vista delle riunioni annuali della Banca Mondiale e del FMI a Washington, D.C.

Un audit di Oxfam sul portafoglio di finanziamenti per il clima della Banca Mondiale 2017-2023 ha rilevato che tra 24 e 41 miliardi di dollari di finanziamenti per il clima non sono stati contabilizzati tra il momento in cui i progetti sono stati approvati e quello in cui sono stati chiusi.

Non esiste una chiara documentazione pubblica che indichi dove siano andati a finire questi soldi o come siano stati utilizzati, il che rende impossibile qualsiasi valutazione dei loro impatti. Inoltre, non è chiaro se questi fondi siano stati spesi per iniziative legate al clima volte ad aiutare i paesi a basso e medio reddito a proteggere le persone dagli impatti della crisi climatica e a investire in energia pulita.

“La Banca è veloce a vantarsi dei suoi miliardi di finanziamenti per il clima, ma questi numeri si basano su ciò che prevede di spendere, non su ciò che spende effettivamente una volta che un progetto inizia”, ​​ha affermato Kate Donald, responsabile dell’ufficio di Washington D.C. di Oxfam International. “È come chiedere al tuo medico di valutare la tua dieta solo guardando la tua lista della spesa, senza mai controllare cosa finisce effettivamente nel tuo frigorifero”.

La Banca è il più grande fornitore multilaterale di finanziamenti per il clima, rappresentando il 52% del flusso totale di tutte le banche di sviluppo multilaterali messe insieme.

L’indagine di Oxfam ha rivelato che ottenere anche informazioni di base su come la Banca Mondiale sta utilizzando i finanziamenti per il clima è stato laborioso e difficile.

“Abbiamo dovuto setacciare strati di report complessi e incompleti e, anche in quel caso, i dati erano pieni di lacune e incongruenze. Il fatto che queste informazioni siano così difficili da accedere e comprendere è allarmante: non dovrebbe essere necessario un team di ricercatori professionisti per capire come vengono spesi miliardi di dollari destinati all’azione per il clima. “Questo dovrebbe essere trasparente e accessibile a tutti, soprattutto alle comunità che dovrebbero trarre vantaggio dai finanziamenti per il clima”, ha affermato Donald.

