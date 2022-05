Campane a morto sull’embargo al petrolio russo – “Sfortunatamente non siamo riusciti a raggiungere un accordo sull’embargo al petrolio russo”. Ieri, in serata e’ l’Alto rappresentante per la politica estera Ue Josep Borrell a suonare le campane a morto. L’ennesima fumata nera ormai conclama l’impasse europeo su una questione che, a parole, tutti dicono vada risolta al piu’ presto ma che, nei fatti, si trascina di vertice in vertice. ANSA

