Milano, malore in casa: muore ragazzo di 25 anni

Malore all’alba a Villastanza di Parabiago, muore ragazzo di 25 anni. La tragedia si è consumata in casa. Erano le 6 del mattino di lunedì 16 maggio 2022, quando il silenzio è stato interrotto dai suoni delle sirene dei mezzi del 118. Lo riporta il giornale locale https://primamilanoovest.it

In un’abitazione che si affaccia sulla via Santa Elisabetta di Villastanza, frazione di Parabiago, un ragazzo di 25 anni è stato trovato dai genitori in stato di incoscienza. Il respiro era irregolare. Immediatamente è partita la chiamata al 112 che ha mandato sul posto l’ambulanza del Cvps Arluno, l’automedica dell’ospedale di Legnano e l’elisoccorso partito da Como.

I soccorritori hanno messo in atto tutte le procedure di rianimazione avanzata fino all’arrivo del ragazzo al Pronto soccorso dell’ospedale di Legnano. Ci è dovuti arrendere all’evidenza: il 25enne, descritto come sano e praticante sport, non ce l’ha fatta.

