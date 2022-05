Muore improvvisamente Antonio Frangiosa: aveva 28 anni

Tutta Castelnuovo della Daunia piange Antonio Frangiosa, commerciante del posto scomparso improvvisamente all’età di 28 anni. Questa mattina il sindaco Guerino De Luca ha affidato a un lungo post su Facebook il ricordo e il cordoglio suo e di un’intera comunità, evidentemente sotto choc per la tragica notizia. Antonio è andato via sabato scorso. Tutti nel borgo dei Monti Dauni si sono associati al dolore di familiari e amici, decine e decine i messaggi comparsi su Facebook in questi giorni.

“Ciao Antonio, anche se ci hai lasciato così presto nella nostra piccola comunità eri già un grande e ci mancherai tantissimo. Tutte le attività commerciali di Castelnuovo della Daunia esprimono con immenso dispiacere il loro affetto e cordoglio a Enzo, Angela, Arianna, Rosalba, Emilia e familiari tutti” così i colleghi del giovane 28enne.

www.foggiatoday.it

Condividi