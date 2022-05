Non si presenta all’appuntamento con gli amici, 29enne trovato morto in casa

PORTO SANT’ELPIDIO – Marco Tempesta, 29 anni, pugliese, stabilitosi da poco a Porto Sant’Elpidio ieri mattina è stato trovato morto nella sua abitazione in via Pergolesi. È stata una morte improvvisa la sua, apparentemente inspiegabile e per questo apre una serie di interrogativi.

La morte di un ragazzo sano, senza fragilità apparenti, ha indotto la magistratura ad aprire un fascicolo anche se bisogna specificare che non si tratta di morte violenta. Il giovane è stato trovato privo di sensi, senza segni di violenza sul corpo. […] www.corriereadriatico.it

